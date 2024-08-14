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В Офісі президента назвали чотири завдання операції під Курськом

14 серпня 2024, 17:57
В Офісі президента назвали чотири завдання операції під Курськом
iakursk.ru
Наступ ЗСУ вже показав, наскільки росіяни були відірвані від реальності, каже Подоляк.
Україна поки що не розкриватиме військові цілі операції в Курській області, але не приховує політичну мету: захистити українське прикордоння від обстрілів і показати росіянам некомпетентність кремлівського режиму.
 
Про це в інтерв'ю "Медузі" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
 
Він зазначив, що режим секретності, який забезпечив початковий успіх операції, продовжує допомагати українським бійцям і зараз. Тому розкривати саме військові цілі ЗСУ на Курському фронті поки зарано. Однак про політичні цілі Подоляк готовий говорити відкрито.
 
"Перша - Україна веде оборонну війну, видавлюючи російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використовувати по цивільному населенню", - пояснює він.
 
Другим "політичним" завданням Подоляк вважає перерізання логістичних маршрутів, якими росія підвозить резерви по всій лінії фронту.
 
"Україна не ставить перед собою мету окупувати цю територію, а веде війну саме в рамках оборони і руйнує тільки військові об'єкти. Соціальні об'єкти залишаються під контролем рф - для України вони не становлять жодної цінності", - підкреслив він.
 
Третє завдання, за словами радника глави ОП, полягає в тому, щоб "показати неспроможність" російського цивільного і військового керівництва.
 
"Вони не можуть зрозуміти, що відбувається, не здатні на швидкі ефективні рішення і своїми діями ще раз доводять, що слабо керують ситуацією. У цьому сенсі мало що змінилося з часів вагнерівського походу 2023 року. Відповідно, для наших партнерів має бути очевидно, що росія не настільки сильна, щоб контролювати внутрішні ризики, які поступово наростають через війну", - заявив Подоляк.
 
Четверта політична мета операції, за версією радника глави ОП, полягає в тому, щоб перенести війну на територію самої росії.
 
"При вході в Курську область ми побачили, наскільки шоковані люди: вони живуть в іншій реальності. Їм здається, що війна вже йде мало не на території країн Європи, а в них жодних ризиків немає. Зараз вони бачать зовсім іншу ситуацію. Звичайно, все це матиме важкі соціальні наслідки для росії. Можливо, нарешті почнеться якась дискусія про те, що це за війна і до яких наслідків вона призведе", - каже він.
 
При цьому Подоляк запевнив, що Україна не має наміру "засновувати якісь окупаційні адміністрації" в Курській області, як це робить росія на захоплених українських територіях.
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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