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В Офісі президента оцінили розмову Трампа і путіна

20 травня 2025, 12:35
В Офісі президента оцінили розмову Трампа і путіна
Фото: Укрінформ
США продовжують вірити, що рф договороздатна, наголосив Подоляк.
Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і путіна нічого не змінила, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
 
Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.
 
"На жаль, після телефонної розмови Трамп/путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове", - зазначив він.
 
Подоляк наголосив, що Європа повністю підтримує в цьому Україну, адже "абсолютно чітко розуміє всі ризики, які несе й сама війна, і її відтерміновані наслідки". Тим часом "США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес/інтересів". 
 
"І є незмінна позиція росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав’язливий стан "пошуку та усунення першопричин війни", хоча єдина справжня причина – сам факт неспровокованої агресії рф", - додав радник керівника ОП.
 
У Європі приголомшені розмовою путіна й Трампа, там побоюються зради інтересів України. Лідери європейських держав вважають, що президент США може укласти угоду з російським правителем, яка задовольнить його максималістські вимоги і поступиться інтересами України у своєму поспіху припинити бойові дії, писало Financial Times.

 

Офіс Президентавійна в Україніросія окупанти

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