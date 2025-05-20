В Офісі президента оцінили розмову Трампа і путіна

США продовжують вірити, що рф договороздатна, наголосив Подоляк.

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і путіна нічого не змінила, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, після телефонної розмови Трамп/путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що Європа повністю підтримує в цьому Україну, адже "абсолютно чітко розуміє всі ризики, які несе й сама війна, і її відтерміновані наслідки". Тим часом "США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес/інтересів".

"І є незмінна позиція росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав’язливий стан "пошуку та усунення першопричин війни", хоча єдина справжня причина – сам факт неспровокованої агресії рф", - додав радник керівника ОП.