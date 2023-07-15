В Офісі Президента пояснили обурення Зеленського під час саміту НАТО

Секретар РНБО зауважує, що Україні потрібна військова допомога.

На саміті НАТО у литовському Вільнюсі, який відбувався 11-12 липня, президент Володимир Зеленський представляв Україну та відстоював її інтереси.

Так секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Radio NV прокоментував роздратування президента України перед Вільнюсом.

За його словами, варто розуміти, що це висловлювання президента країни, "на території якої триває велика війна".

"Президент представляє нашу країну і він відстоює інтереси насамперед нашої країни. Щодо ситуації, що комусь - подобається, комусь - не подобається. Ми перебуваємо у дуже складній ситуації сьогодні. У XXI столітті у центрі Європи відбувається війна понад 500 днів. Ми б точно розуміли, що з цим питанням треба якомога швидше закінчувати, щоб поставити крапку. Кожного дня гинуть люди. Не треба це сприймати, як якісь особисті виклики. Треба знаходити на складні питання відповіді", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зауважує, що Україні потрібна військова допомога. Війну рф в Україні він називає "історичним моментом".

"У нас врешті за 300 з гаком років з’являється можливість стати незалежною, великою країною, країною з великої літери, але для цього потрібно докладати максимум зусиль", - додав він.