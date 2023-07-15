Матеріали:
Теми:

В Офісі Президента пояснили обурення Зеленського під час саміту НАТО

15 липня 2023, 11:43
В Офісі Президента пояснили обурення Зеленського під час саміту НАТО
Данілов
Секретар РНБО зауважує, що Україні потрібна військова допомога.

На саміті НАТО у литовському Вільнюсі, який відбувався 11-12 липня, президент Володимир Зеленський представляв Україну та відстоював її інтереси. 

Так секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Radio NV прокоментував роздратування президента України перед Вільнюсом.

За його словами, варто розуміти, що це висловлювання президента країни, "на території якої триває велика війна".

"Президент представляє нашу країну і він відстоює інтереси насамперед нашої країни. Щодо ситуації, що комусь - подобається, комусь - не подобається. Ми перебуваємо у дуже складній ситуації сьогодні. У XXI столітті у центрі Європи відбувається війна понад 500 днів. Ми б точно розуміли, що з цим питанням треба якомога швидше закінчувати, щоб поставити крапку. Кожного дня гинуть люди. Не треба це сприймати, як якісь особисті виклики. Треба знаходити на складні питання відповіді", - наголосив Данілов. 

Секретар РНБО зауважує, що Україні потрібна військова допомога. Війну рф в Україні він називає "історичним моментом".

"У нас врешті за 300 з гаком років з’являється можливість стати незалежною, великою країною, країною з великої літери, але для цього потрібно докладати максимум зусиль", - додав він. 

Офіс ПрезидентаДаніловвійна в Україніросія окупантиЗеленський.саміт НАТО

Останні матеріали

Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Політика
Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 липня 2023, 15:04
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Політика
Руйнівна тінь російської доктрини Обами. Байден повернув до уряду багатьох творців його боязкого підходу – Foreign Policy
Переклад iPress – 14 липня 2023, 12:57
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
Cуспільство
Гладіатори Попова та скорочення російських резервів. Що зміниться від заміни Попова на Ляміна – Том Купер
13 липня 2023, 23:27
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється