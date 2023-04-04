В Офісі президента прокоментували головування росії у Раді Безпеки ООН

рф головуватиме у Раді Безпеки ООН упродовж квітня.

росія, яка понад рік веде повномасштабну війну проти України, від 1 квітня почала головувати у Раді Безпеки ООН.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рф не може ні головувати у Раді Безпеки ООН, ні мати права вето.

За його словами, ця держава де-юре навіть не набула членства в організації.

"Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, упродовж квітня 2023 року росія головуватиме у Раді безпеки ООН. Зокрема, вона змінить Мозамбік.