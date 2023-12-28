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В Офісі президента прокоментували пропозицію додатково мобілізувати пів мільйона українців

28 грудня 2023, 16:31
В Офісі президента прокоментували пропозицію додатково мобілізувати пів мільйона українців
Фото: з вільного доступу
Озвучені цифри не пов'язані із кількістю втрат в українській армії.

Пропозиція щодо додаткової мобілізації до Сил оборони України 500 тисяч осіб не є остаточним рішенням, її будуть додатково обговорювати. Окрім того, не йдеться про одночасну мобілізацію такої кількості українців.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі “24 каналу”. 

За його словами, цифри 400-500 тисяч дискутуються на рівні профільного комітету і на рівні військових, а сам процес мобілізації планують розтягнути на рік. 

Війна велика, треба комплектувати нові бригади, проводити ротації, якщо ми хочемо провести певні демобілізації, також потрібно замінювати людей”, - пояснив необхідність цього кроку Михайло Подоляк, зазначивши, що на лінії фронту, яка простягається на 1300 кілометрів, перебуває понад 400 тисяч окупаційних військових. 

Представник Офісу президента запевнив, що озвучені цифри у пів мільйона не пов’язані із кількістю втрат в українській армії. 

"Це не питання навіть втрат, не питання поранених, це питання логістики, як такої, і великої війни, яка йде вже два роки. Тому до цифр треба спокійно ставитись, вони будуть продискутовані разом з військовими, і відповідні комітети вийдуть на ті цифри, які нам потрібні", – наголосив він.

Також Подоляк підкреслив необхідність замінити людей на передовій, які вже майже два роки стримують російську агресію. 

"Люди фізично та психологічно не можуть воювати так довго. Їх треба якось замінювати, їх треба переводити через ротаційний механізм, і це треба все обговорити", – підсумував він. 

мобілізаціяОфіс Президентавійна в Україніросія окупанти

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