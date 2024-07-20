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В офісі Президента розкрили деталі телефонної розмови Зеленського і Трампа

20 липня 2024, 14:51
В офісі Президента розкрили деталі телефонної розмови Зеленського і Трампа
Володимир Зеленський
Прессекретар українського президента відповів, чи приїде Трамп в Україну.

Очільник України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп домовилися про зустріч.

Про це повідомив прессекретар українського президента Сергій Никифоров в етері телемарафону.

 
Посадовець підтвердив, що була зафіксована "принципова згода" на зустріч Зеленського та Трампа.
 
"Обговорювали певні проміжки часу, коли ця зустріч може відбутися, але це говорити ще зарано. Це вже команди будуть працювати й узгоджувати графіки і деталі, коли це може бути можливим", – додав Никифоров.
 
На питання про те, чи може Трамп відвідати Україну, Никифоров відповів: "Говорити про це зарано. Це справді обговорювалося, коли це має статися, і де це має статися, але конкретика дуже передчасна – і формат, і час, і місце".
 
За словами прессекретаря, Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються пояснити або якось виправдати дії російського диктатора путіна.
 
Крім того, президент України розповів Трампу про російський удар по Миколаєву 19 липня, а також про обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
 
"Трамп сказав, це його така фірмова фраза, не вірити фейк ньюз про те, що його перемога на виборах може бути вигідна росії. Він цю тезу назвав фейк ньюз і закликав у це не вірити", – підкреслив Никифоров.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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