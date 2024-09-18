В Офісі президента розкрили положення плану перемоги України

План перемоги України - це чітке розуміння того, що означає сучасна війна.

Як зазначив Подоляк план перемоги містить блоки загальних його положень, зокрема:

Подоляк зауважив, що план має на меті позначити інструменти, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати.

Водночас Подоляк зауважив, що партнерам необхідно припинити говорити про "червоні лінії", Третю світову й інші речі, які росія регулярно використовує у своїй пропаганді.

"Треба перестати слухати того ж путіна. Тобто треба позбавити себе низки міфів і прийняти для себе принципове рішення. Вартість війни сьогодні з росією одна. Вартість війни сьогодні з росією на різних майданчиках, в різних форматах завтра - це зовсім інші цифри. Треба вирішити для себе", - зазначив Подоляк.