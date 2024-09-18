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В Офісі президента розкрили положення плану перемоги України

18 вересня 2024, 16:35
В Офісі президента розкрили положення плану перемоги України
Фото: Укрінформ
За словами Подоляка, ініціатива поділена на чіткі положення, одне з яких повинне узгоджуватися з партнерами.
План перемоги України - це чітке розуміння того, що означає сучасна війна.
 
Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.
 
Як зазначив Подоляк план перемоги містить блоки загальних його положень, зокрема: 
 
  • військовий пакет - він буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;
  • патетичний примус росії - він полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;
  • економічний стимул - щоб змусити росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;
  • дипломатичний тиск на росію - цей крок потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що росія руйнує міжнародне право в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.
 
Подоляк зауважив, що план має на меті позначити інструменти, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати. 
 
Водночас Подоляк зауважив, що партнерам необхідно припинити говорити про "червоні лінії", Третю світову й інші речі, які росія регулярно використовує у своїй пропаганді.
 
"Треба перестати слухати того ж путіна. Тобто треба позбавити себе низки міфів і прийняти для себе принципове рішення. Вартість війни сьогодні з росією одна. Вартість війни сьогодні з росією на різних майданчиках, в різних форматах завтра - це зовсім інші цифри. Треба вирішити для себе", - зазначив Подоляк.

 

Офіс Президентавійна в Україніросія окупанти

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