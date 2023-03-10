В Офісі Президента розповіли про очікування від липневого саміту НАТО

Україна розраховує підписати документ щодо гарантій безпеки.

Під час саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі Україна розраховує отримати для себе гарантії безпеки та чіткий план вступу в Альянс.



Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна.

"Гарантії безпеки точно будуть, зараз ми вже не чуємо "ні", коли про них говоримо. Зараз питання у тому, хто перший з нами їх підпише. Вважаю, що підписати такий документ у Вільнюсі цілком реально", - сказав Єрмак.



А заступник голови ОП з міжнародної політики Андрій Сибіга додав, що Україна під час найближчого саміту НАТО планує отримати документ з описом чіткого шляху інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

"Ми чекаємо на юридичну реакцію НАТО на нашу заявку про вступ, документ, який вкаже нам прямий шлях до вступу, без зайвих процедурних кроків", - сказав Сибіга.

За його словами, у цьому документі не буде звичної риторики про "політику відчинених дверей", навпаки, він буде максимально конкретним. Щодо тимчасових рамок вступу до НАТО, то, за словами Сибіги, Україна, звичайно, хотіла б їх зафіксувати, але зробити це вкрай складно через те, що країна перебуває у стані масштабної війни з росією.