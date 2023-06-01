В Офісі президента відповіли бажаючим "мирних" переговорів з росією

Радник ОП звернувся до тих світових лідерів, які ще пропонують про щось домовлятися з кремлівським диктатором.

Державі-агресору росії потрібні "мирні переговори", щоб не відповідати за свої злочини в Україні. Тільки програш рф допоможе зупинити геноцидну війну.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що росія свідомо обстрілює цивільні об'єкти в Україні, такі як лікарні, багатоквартирні будинки крилатими та балістичними ракетами. Радник ОП звернувся до тих світових лідерів, які ще пропонують про щось домовлятися з кремлівським диктатором.

"День захисту дітей росія свідомо відзначає вбивством українських дітей. Чергова ніч жаху, коли десятьма крилатими/балістичними "Іскандерами" росіяни атакували мирних жителів столиці, багатоквартирні будівлі, лікарні. Троє загиблих, серед них – одна дитина; десять осіб травмовано, з них – одна дитина. Лідери, які все ще шукають "мирного вирішення" геноцидної війни, – ви з ким хочете домовлятися? Дітовбивці ненавидять слово "мир". росіянам потрібні "переговори", аби не відповідати за масштабні злочини. Зрозумійте, нарешті: тільки програш росії реально зупинить війну. Тільки програш", – підкреслив Подоляк.