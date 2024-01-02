В офісі Президента відповіли чи почне Україна переговори, якщо путіна ліквідують

В Офісі президента переконані, що такі переговори були б "безглуздими". Спочатку росія має виконати одну умову, і лише тоді з нею говоритимуть.

Ліквідації президента рф путіна недостатньо для старту перемовин між Україною та росією.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що нині російська опозиція не впливає на жодні процеси. Однак навіть якби їй вдалося "прибрати" путіна, тільки одне це не створило б умови для переговорів.

Подоляк наголосив, що переговори з росією можуть розпочатися лише після того, як її війська залишать територію України. Відхід ворожої армії означатиме, що факт агресії закінчився, і створить умови для пошуку домовленостей.

"Далі, звісно ж, треба буде вступати в розмови, я б не назвав їх навіть переговорами. Ультимативні розмови, де треба буде сказати: отакі злочини, отакі руйнування, отакі компенсації й репарації. Нормальний такий діалог цілком післявоєнного плану", — пояснив чиновник.

З його слів, починати перемовини, коли окупанти досі займають якусь частину територій України, "дивно". В такому разі вийде, що росія як агресор досягла своїх цілей.

"Тому, що відповідальності у росії не буде. Якщо вона залишається на окупованих територіях, відповідальність у неї не настає. Вона буде скрізь говорити: "Почекайте, а в чому ми винні? Які воєнні злочини? Ми на цій території залишилися — ми виграли війну". Тоді ви самі підписуєте собі історичний вирок", — підкреслив радник голови ОП.

Він зазначив, що тоді росія залишиться такою як вона є, і агресія продовжиться. Такі переговори були б "безглуздими".

"Переговори про відстрочку смерті, називається. Тобто ви готові добровільно померти як держава Україна, але просто домовляєтесь про відстрочку на 5 років, припустиму. Це безглуздо", — пояснив Подоляк.