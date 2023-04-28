В офісі Президента відреагували на ракетний удар по Умані

росіяни влучили вночі по житловому будинку. Загинули мирні мешканці.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Умані Черкаської області. Атаку в нічну пору доби, коли люди перебували у своїх домівках та спали, він назва "типовим почерком російських терористів".

Представник ОП також показав відео з місця атаки.

"Це Умань. Нікчемні істоти влучили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі. Ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали", - наголосив Єрмак.

За його словами, варто перекрити кисень росіянам та посилити обмеження не лише проти москви, а й їхніх поплічників.

"Санкції повинні стосуватися тих країн, які допомагають росії купувати західні чіпи для виробництва ракет в обхід обмежень", - наголосив керівник Офісу президента.