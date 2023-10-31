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В Офісі президента відреагували на резонансну статтю Time про Зеленського

31 жовтня 2023, 14:11
В Офісі президента відреагували на резонансну статтю Time про Зеленського
Фото: Укрінформ
Американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту України Володимиру Зеленському.

Резонансна стаття Time про президента України Володимира Зеленського є "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста".

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, якоїсь "розлюченості" чи почуття "зради" з боку партнерів немає. Водночас про "об'єктивні речі", як-от швидкість постачання зброї, влада України каже їм відкрито.

"Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю. Подекуди ці анонімні джерела — це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу", — відзначив Подоляк.

Попри це, Подоляк зауважив, що президент ставиться "жорстко" до того, що Україна воює вже понад 600 днів, й хоче "більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов’язків» і реалізації заявлених намірів "хоча б на 70−80%".

Нагадаємо,що у понеділок ввечері, 30 жовтня,в українських соцмережах жваво обговорювали статтю Time із гучним заголовком "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я".

 

війна в Україніросія окупантиЗеленський.

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