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В Офісі президента відреагували на скандальну заяву експрезидента Франції Саркозі

17 серпня 2023, 15:21
В Офісі президента відреагували на скандальну заяву експрезидента Франції Саркозі
Фото: Укрінформ
Саркозі закликав до "компромісів" заради завершення розпочатої рф війни проти України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандальну заяву експрезидента Франції Ніколя Саркозі. Він підкреслив, що політик безпосередньо є співучасником у багаторічному злочині рф проти України.

Про це Михайло Подоляк написав у X(twitter).

Він підкреслив, що слова Саркозі знову оголили одну з причин сьогоднішньої війни, а саме заохочення лідерами Заходу злочинних планів диктатора владіміра путіна щодо захоплення чужих земель.

"Заохочення Саркозі  це безпосередня співучасть у багаторічному злочині. Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир"", – додав Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив: немає жодних "нових територій росії"; немає жодних прав росії на так звані "референдуми"; немає жодних культурних чи мовних особливостей; не можна торгувати чужими територіями, коли ти товаришуєш зі злочинцями; Крим й Донбас були та є безумовною територією України

"І, відповідно, єдиний спосіб реально зупинити війну  це повернення на ці території міжнародного права. Що означає лише одне: росія має програти. Менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше заохочень до злочину", – додав Подоляк.

У 2023 році не можна повторювати "досвід Саркозі", який свідомо браву участь в злочинній змові для захоплення росією територій України із подальшою організацією геноциду та війни, зазначив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що в інтерв'ю виданню Le Figaro колишній президент закликав до "компромісів" заради завершення розпочатої рф війни проти України. Він сказав, що Крим був нібито російською територію до 1954 року й більшість кримчан "завжди відчували себе росіянами", у зв'язку з чим "будь-який крок назад є ілюзорним".

Крім того, він запропонував провести "референдум під суворим контролем міжнародної спільноти" для того, щоб "затвердити поточний стан справ" на півострові.

СаркозіПодоляквійна в Україніросія окупанти

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