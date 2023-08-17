В Офісі президента відреагували на скандальну заяву експрезидента Франції Саркозі

Саркозі закликав до "компромісів" заради завершення розпочатої рф війни проти України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував скандальну заяву експрезидента Франції Ніколя Саркозі. Він підкреслив, що політик безпосередньо є співучасником у багаторічному злочині рф проти України.



Про це Михайло Подоляк написав у X(twitter).

Він підкреслив, що слова Саркозі знову оголили одну з причин сьогоднішньої війни, а саме заохочення лідерами Заходу злочинних планів диктатора владіміра путіна щодо захоплення чужих земель.

"Заохочення Саркозі – це безпосередня співучасть у багаторічному злочині. Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир"", – додав Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив: немає жодних "нових територій росії"; немає жодних прав росії на так звані "референдуми"; немає жодних культурних чи мовних особливостей; не можна торгувати чужими територіями, коли ти товаришуєш зі злочинцями; Крим й Донбас були та є безумовною територією України

"І, відповідно, єдиний спосіб реально зупинити війну – це повернення на ці території міжнародного права. Що означає лише одне: росія має програти. Менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше заохочень до злочину", – додав Подоляк.



У 2023 році не можна повторювати "досвід Саркозі", який свідомо браву участь в злочинній змові для захоплення росією територій України із подальшою організацією геноциду та війни, зазначив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що в інтерв'ю виданню Le Figaro колишній президент закликав до "компромісів" заради завершення розпочатої рф війни проти України. Він сказав, що Крим був нібито російською територію до 1954 року й більшість кримчан "завжди відчували себе росіянами", у зв'язку з чим "будь-який крок назад є ілюзорним".



Крім того, він запропонував провести "референдум під суворим контролем міжнародної спільноти" для того, щоб "затвердити поточний стан справ" на півострові.