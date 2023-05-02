В Офісі президента відреагували на заяви Папи Франциска про миротворчу місію

Михайло Подоляк зазначив, що представники Святого Престолу могли би долучитися до допомоги у поверненні полонених росією українців та депортованих дітей.

Ватикан, як і будь-який суб'єкт глобальної політики, може обговорювати розв'язану росією війну, аналізувати сценарії розвитку подій та шукати практичні рішення, проте підсумкові ініціативи повинні бути точно узгоджені з Україною.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Безумовно, обговорювати війну, аналізувати сценарії розвитку подій та шукати практичні рішення може будь-який суб'єкт глобальної політики, у тому числі й Ватикан. Занурення у тему – це можливість більш глибоко усвідомити причини агресивної поведінки рф і як наслідок сформулювати більш чітке розуміння, що таке реальне посередництво сьогодні. Однак підсумкові ініціативи точно мають бути узгоджені з Україною і будуть узгоджені в будь-якому випадку. Бо саме суб'єктність України сьогодні є абсолютно визначальною. Долю України без участі України ніхто не вирішуватиме, і це є аксіоматичним", – підкреслив Подоляк.