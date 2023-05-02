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В Офісі президента відреагували на заяви Папи Франциска про миротворчу місію

02 травня 2023, 19:45
В Офісі президента відреагували на заяви Папи Франциска про миротворчу місію
Фото з вільного доступу
Михайло Подоляк зазначив, що представники Святого Престолу могли би долучитися до допомоги у поверненні полонених росією українців та депортованих дітей.

Ватикан, як і будь-який суб'єкт глобальної політики, може обговорювати розв'язану росією війну, аналізувати сценарії розвитку подій та шукати практичні рішення, проте підсумкові ініціативи повинні бути точно узгоджені з Україною.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Безумовно, обговорювати війну, аналізувати сценарії розвитку подій та шукати практичні рішення може будь-який суб'єкт глобальної політики, у тому числі й Ватикан. Занурення у тему – це можливість більш глибоко усвідомити причини агресивної поведінки рф і як наслідок сформулювати більш чітке розуміння, що таке реальне посередництво сьогодні. Однак підсумкові ініціативи точно мають бути узгоджені з Україною і будуть узгоджені в будь-якому випадку. Бо саме суб'єктність України сьогодні є абсолютно визначальною. Долю України без участі України ніхто не вирішуватиме, і це є аксіоматичним", – підкреслив Подоляк.

За словами радника очільника ОП, і для нас, і для наших ключових партнерів відправною точкою врегулювання вже є чітка формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським.

Подоляк нагадав, що перший і надважливий пункт української формули миру – беззаперечний вивід усіх російських збройних формувань за межі міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Це "категорична передумова початку будь-яких переговорних процесів".

Радник голови ОП наголосив, що говорити про мир чи навіть про якесь післявоєнне врегулювання, поки українські громадяни живуть в окупації, зазнають насилля у катівнях, абсурдно, особливо тоді, коли росія демонстративно принижує і міжнародне право в цілому, і окремі конвенції зокрема.

Подоляк наполягає, що потрібно спиратися на реалії та виходити з основних принципів міжнародного права – територіальної цілісності держав та суверенітету.

"Тому ще раз наголошу, що саме Україна матиме вирішальну суб'єктність у врегулюванні війни. За 9 років збройного конфлікту ми чітко усвідомили – якщо росії поступитися бодай метром нашої території, подальшої ескалації, подальших етапів маштабованої війни не уникнути. Апетити кремля лише зростатимуть у відповідній прогресії", – зауважив він.

Водночас Подоляк зазначив, що місія представників Понтифіка у москві може зайнятися важливими гуманітарними аспектами війни, серед яких облік та дотримання умов поводження з військовими та цивільними полоненими, а також повернення депортованих українських дітей.

 

війна в УкраїніМиротворецьПапа Францискросія окупанти

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