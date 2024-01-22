В офісі Президента закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям

Лещенко вважає, що так українці швидше захочуть повернутися додому, щоб "піднімати" економіку.

Радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко заявив, що європейським країнам краще зупинити допомогу українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger.

Лещенко вважає, що українцям, які виїхали від війни за кордон, і тим, хто залишиився "стає все важче знаходити спільну мову".

"Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому", – заявив радник голови ОП.

"У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, — нісенітниця. Поверненцям не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві, користуватися поліклініками та аптеками і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці. І ситуація стає дедалі складнішою", – додав Лещенко.