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В Офісі Президента заявили, що Україна готова до переговорів з росією

30 липня 2024, 20:09
В Офісі Президента заявили, що Україна готова до переговорів з росією
Фото: Укрінформ
Подоляк назвав умови для переговорів із рф.
Україна готова до мирних переговорів з росією, але виключно на підставі міжнародного права.
 
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю NV.
 
"російська пропагада витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів". Ні, Україна готова до переговорів — це головний пункт. Тобто переговори безумовно потрібні, але пункт номер два — на яких умовах, на яких підставах будуть йти переговори. І тут Україна чітко говорить: "Так, давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію". І головне з цієї концепції - це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави", – каже Подоляк.
 
Разом з тим представник Офісу президента наголошує, що переговори будуть плідними лише у тому випадку, якщо працюватимуть інструменти примусу агресора до миру.
 
"Це постачання зброї в Україні. Її має бути набагато більше, зокрема треба скасувати будь-які обмеження — неформальні, формальні - на нанесення ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб російської федерації. Друге — це економічні санкції. Вони мають працювати набагато більш об'ємніше, ніж сьогодні. Ціна війни для росії має зростати. І третє – це те, чого взагалі поки що, на жаль, не існує, це не використовується — дипломатична ізоляція. російська федерація не може головувати, наприклад, у Радбезі ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики", – зауважив Подоляк.
Офіс Президентавійна в Українімирні переговориросія окупанти

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