В Офісі президента заявили,що "формула миру Ердогана" – фейк

Нібито пропозицію Туреччини щодо врегулювання війни, яка передбачає заморожування на нинішній лінії фронту, поширили російські дезінформатори.

Радниця голови Офісу Президента України Дар'я Зарівна назвала фейком заяву ЗМІ про нібито пропозицію мирного врегулювання російсько-української війни з боку Туреччини.

Про це вона написала на своїй сторінці у Tekegram-каналі.

Інформацію щодо "формули Ердогана" поширило видання російських журналістів-емігрантів "Нова газета. Європа". Згідно з нею, Анкара буцімто пропонує заморозити війну на поточній лінії фронту, провести у 2040 році загальнонаціональний референдум в Україні щодо зовнішньополітичного курсу та референдуми під міжнародним наглядом на окупованих територіях, змусити Київ до цього часу дотримуватися позаблокового статусу, але запобігти будь-якому впливу росії на вступ України до ЄС.

Пані Зарівна стверджує, що першоджерелом цієї новини є російські Telegram-канали, які контролюються спецслужбами країни-агресора. А ще у березні усі ці "пункти мирної угоди" вже поширювали пропагандистські ресурси.

Метою фейку є насичення інфополя наративами, які мають відволікти увагу та змістити фокус громадськості перед Самітом миру у Швейцарії, який відбудеться у червні.

В Офісі Президента наполягають, що єдиною формулою миру, яку розглядатиме міжнародна спільнота, буде та, яку запропонувала Україна.