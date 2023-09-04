В окупованому Криму банки передають дані клієнтів до військкоматів для мобілізації

росіяни вдаються до нових методів аби мобілізувати мешканців окупованих українських регіонів.

Кримські банки передають інформацію про своїх клієнтів до військкомату для мобілізації.

Про це йдеться на каналі "АТЕШ" у Telegram.

"За інформацією наших джерел у військкоматі, окупанти планують запускати активний процес мобілізації у Криму після незаконних та фіктивних виборів від 12 вересня. Особливого акценту буде зроблено на відставних поліцейських та інших силовиках", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що осіб, які ховаються від мобілізації, виявлятимуть через банки. Операторам банків поставлене завдання викликати клієнтів з паспортами, нібито, для звіряння та оновлення даних, і якщо особи, які цікавлять окупаційну систему, з'являться, то повідомляти про їхнє місцеперебування, у крайньому випадку просто викликати поліцію.

"Окупанти унеможливлюють життя на півострові. Вони шукатимуть нових методів для мобілізації мешканців окупованих українських регіонів. Якщо нічого не зробити, то трагедія Луганської та Донецької областей буде повторена. Цього допустити не можна", - наголошує "АТЕШ".