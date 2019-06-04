В окупованому Криму повністю блокують 12 українських сайтів

КПГ перевірила 34 українських інформаційних сайти, доступ до яких частково або повністю заблокований мінімум в одному з перерахованих вище населених пунктів

Десять провайдерів в окупованому Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім цього, 28 сайтів заблоковані частково.

Про це свідчать результати моніторингу "Кримської правозахисної групи", який був проведений в лютому-березні 2019 року, повідомляє "Українська правда".

Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж десяти різних провайдерів в дев'яти кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), КСТ (Сімферополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-нет (Красноперекопськ), Orange-net (Бахчисарай), Волна-мобайл (Джанкой).

КПГ перевірила 34 українських інформаційних сайти, доступ до яких частково або повністю заблокований мінімум в одному з перерахованих вище населених пунктів.

Моніторинг показав, що 12 сайтів з цього списку блокують всі 10 провайдерів: "Чорноморська телерадіокомпанія", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 хвилин", "Фокус", "Депо", "Українська правда", "РБК", "Укрінформ", "Главком", "Uainfo". Крім того, всі десять провайдерів повністю блокують доступ до соціальних мереж Лінкедін і Телеграм.

Сайти "Главное" і "Громадське радіо" - блокують 9 із 10 провайдерів.

"У порівнянні з попереднім моніторингом КПГ, ситуація погіршилася для сайту "Uainfo". У грудні 2018 року цей сайт блокували 5 провайдерів з 8. У березні 2019 року його блокують всі 10 досліджених провайдерів. До списку частково заблокованих сайтів додався також сайт 112 каналу, його блокує 1 з 10 досліджених провайдерів. Три провайдери стали блокувати більше сайтів, ніж у листопаді минулого року. Водночас у трьох інших провайдерів кількість заблокованих сайтів знизилася", - пишуть правозахисники.

При цьому всього кілька сайтів блоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. В основному, з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис "Помилка 403".

"Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені до реєстру заборонених у Росії. Підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ", - зазначає "Кримська правозахисна група".

При цьому наголошується, що в підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму розпалюється ненависть до українців, мусульман і кримських татар та інших груп.

Нагадаємо, що волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили, що в операції із захоплення Криму брали участь російські військовослужбовці 108-го десантно-штурмового полку (в/ч 42091, м. Новоросійськ).