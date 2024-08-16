Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників

16 серпня 2024, 08:07
В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників
Фото: з вільного доступу
Окупаційна влада заявила, що в Севастополі було збито три БПЛА.

У ніч на 16 серпня у кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. 

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
 
Вінзаявив, що місто нібито атакували ударні дрони.
 
"У Севастополі працює ППО. За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря", – написав Развожаєв.
 
Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях чи безпечних місцях, а згодом додав, що сили ППО відбили атаку. Нібито було збито три БПЛА.
 
Окрім цього вибухи пролунали в Керчі. Окупанти повідомили про перекриття Кримського моста.
 
Місцеві пабліки повідомляють про сильну пожежу після вибуху. Невідомо, чи вона пов'язана із вибухами, але поруч з місцем загоряння розташовані морський порт та судноремонтний завод.
 
Також сирена й постріли пролунали в Феодосії. Також повідомлялося про вибухи у Чорноморському. 
Кримвійна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється