В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників

Окупаційна влада заявила, що в Севастополі було збито три БПЛА.

У ніч на 16 серпня у кількох містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Вінзаявив, що місто нібито атакували ударні дрони.

"У Севастополі працює ППО. За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря", – написав Развожаєв.

Він закликав мешканців міста залишатися в укриттях чи безпечних місцях, а згодом додав, що сили ППО відбили атаку. Нібито було збито три БПЛА. Окрім цього вибухи пролунали в Керчі. Окупанти повідомили про перекриття Кримського моста.

Місцеві пабліки повідомляють про сильну пожежу після вибуху. Невідомо, чи вона пов'язана із вибухами, але поруч з місцем загоряння розташовані морський порт та судноремонтний завод.

Також сирена й постріли пролунали в Феодосії. Також повідомлялося про вибухи у Чорноморському.