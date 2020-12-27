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В окупованому Криму тріснула 55-метрова копія Керченського мосту

У Керчі тріснула мініатюрна копія Керченського мосту, встановленого в Комсомольському парку.
В окупованому Криму тріснула 55-метрова копія Керченського мосту Фото: ilpost.it

Як повідомляє Крим.Реалії, попри наявність тріщин, інсталяцію не закрили – вона все ще доступна для пішоходів, передає Укрінформ.

Перші тріщини з'явилися на об'єкті на початку осені 2020 року. Голова російської адміністрації Керчі Сергій Бороздін стверджував, що ремонтні роботи виконає фірма ТОВ «Стройгарант», яка монтувала цей об'єкт.

Тепер під копією мосту видно сліди штукатурних робіт, однак на конструкції досі є розриви та поздовжні тріщини.

Копія Керченського мосту довжиною 55 метрів і вагою 2,5 тонни була встановлена в керченському парку восени 2019 року, місцева влада заявляла, що об'єкт приваблюватиме туристів і служитиме «точкою тяжіння» людей.

Автодорожню частину мосту через Керченську протоку відкрили для руху легкових автомобілів у травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту. Залізнична частина мосту поки не добудована.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво Керченського мосту в анексованому Росією Криму є черговим свідченням нехтування міжнародним правом із боку Кремля.

Європейський Союз і США розкритикували часткове відкриття Керченського мосту між російською територією і анексованим Кримом. Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту в 2014 році – після анексії Криму.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Криму.

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27 12 2020 11:47
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