В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
22 серпня 2024, 12:33
Фото: з вільного доступу
У регіоні — ракетна небезпека.
У тимчасово окупованому Криму оголошено тривогу. На Керченському мосту зупинено рух автотранспорту, у Севастополі призупинено морський пасажирський транспорт через імовірну ракетну небезпеку.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Як повідомляється, в окупованому Криму тривога, ймовірно пов'язана з імовірною ракетною небезпекою, про що повідомляють російські моніторингові телеграм-канали. Можливо, у зв'язку з цим було призупинено такі об'єкти:
рух автотранспорту на Керченському мосту перекрито;
морський і наземний пасажирський транспорт у Севастополі не працює.