В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено

У регіоні — ракетна небезпека.

У тимчасово окупованому Криму оголошено тривогу. На Керченському мосту зупинено рух автотранспорту, у Севастополі призупинено морський пасажирський транспорт через імовірну ракетну небезпеку.

Як повідомляється, в окупованому Криму тривога, ймовірно пов'язана з імовірною ракетною небезпекою, про що повідомляють російські моніторингові телеграм-канали. Можливо, у зв'язку з цим було призупинено такі об'єкти: