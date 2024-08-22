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В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено

22 серпня 2024, 12:33
В окупованому Криму тривога, рух автотранспорту Керченським мостом зупинено
Фото: з вільного доступу
У регіоні — ракетна небезпека.
У тимчасово окупованому Криму оголошено тривогу. На Керченському мосту зупинено рух автотранспорту, у Севастополі призупинено морський пасажирський транспорт через імовірну ракетну небезпеку.
 
Про це повідомляє  "Крим.Реалії".
  
Як повідомляється, в окупованому Криму тривога, ймовірно пов'язана з імовірною ракетною небезпекою, про що повідомляють російські моніторингові телеграм-канали. Можливо, у зв'язку з цим було призупинено такі об'єкти:
 
рух автотранспорту на Керченському мосту перекрито;
 
морський і наземний пасажирський транспорт у Севастополі не працює.

 

Кримтривогавійна в Україніросія окупанти

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