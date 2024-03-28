В окупованому Криму в море впав російський винищувач

Пілот катапультувався.

Поблизу окупованого Севастополя пролунав вибух, після якого в мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано падіння російського літака Су-27 в море.

Про це повідомив підконтрольний окупантам "глава" Севастополя Михайло Развожаєв.

"У море впав військовий літак. Бачу, що українські паблики публікують багато різної інформації. Громадянські об'єкти не постраждали. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", - написав він.

Телеграм-канал "Крымский ветер" стверджує, що це російські військові збили власний літак – він злітав із аеродрому Бельбек.