В окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи
У понеділок увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. У місті працюють системи протиповітряної оборони. При цьому зазначається, що над Севастополем буцімто збили безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.
Окупаційний "голова" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.
"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він.