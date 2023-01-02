В окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи

У місті працюють системи протиповітряної оборони

У понеділок увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. У місті працюють системи протиповітряної оборони. При цьому зазначається, що над Севастополем буцімто збили безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.

Окупаційний "голова" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", - написав він.