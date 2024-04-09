Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи

09 квітня 2024, 09:31
В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи
Фото: з вільного доступу
Так званий губернатор Криму заявив про нібито роботу ППО над містом.

У ніч на 9 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Перед вибухом пабліки писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку. Читачі місцевих Telegram-каналів писали про вибух з боку моря.

Підписники каналу "Кримський вітер" повідомили про два вибухи.

"Деякі підписники у Севастополі почули не один вибух, а два з коротким інтервалом", – йдеться в повідомленні.

До того ж, що вибух чули в Євпаторії, за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.

Згодом так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО над Севастополем.

"Гучні звуки, які були чути в місті – це спрацювала система автоматичного знищення повітряної мети, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали", – повідомив Развожаєв.

Севастопольвибухивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Політика
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Переклад iPress – 07 квітня 2024, 22:57
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється