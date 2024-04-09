В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи

Так званий губернатор Криму заявив про нібито роботу ППО над містом.

У ніч на 9 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Перед вибухом пабліки писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку. Читачі місцевих Telegram-каналів писали про вибух з боку моря.

Підписники каналу "Кримський вітер" повідомили про два вибухи.

"Деякі підписники у Севастополі почули не один вибух, а два з коротким інтервалом", – йдеться в повідомленні.

До того ж, що вибух чули в Євпаторії, за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.

Згодом так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО над Севастополем.

"Гучні звуки, які були чути в місті – це спрацювала система автоматичного знищення повітряної мети, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали", – повідомив Развожаєв.