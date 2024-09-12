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В Омську палає завод, який випускає "Сонцепьоки"

12 вересня 2024, 13:27
В Омську палає завод, який випускає
Фото: firtka.if.ua
На підприємстві також виготовляють бронетранспортери і танки.

В російському Омську спалахнула пожежа на військовому заводі "Омськтрансмаш" і стовп густого диму видно з різних частин міста. 

Про це повідомляють рос ЗМІ.

Завод транспортного машинобудування "Омськтрансмаш" виготовляє важку вогнеметна система ТОС-1А Солнцепьок.

Місцева влада заявляє, що пожежа не вплинула на виробництво. 

Губернатор Омської області рф Віталій Хоценко говорить, що постраждалих внаслідок загоряння немає.

"На заводі Омськтрансмаш сталася пожежа. Зайнявся дах одного з цехів під час ремонту. На місці працюють спеціалісти. Подробиці уточнюються", - заявив губернатор. 

Цей завод бере участь у виробництві вогнеметних систем, бронетранспортерів, танків Т-72Б3, Т-80У і броньованих ремонтно-евакуаційних машин. 

Нагадаємо, що Омськтрансмаш знаходиться під міжнародними санкціями.

 
війна в Українівтрати рфОмськтрансмаш

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