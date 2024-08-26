В Омську стався потужний вибух на нафтопереробному заводі

За попередньою інформацією, вибухнула установка АВТ-11.

На Омському нафтопереробному заводі рф стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнула установка АВТ-11, наразі там триває масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути гучний "хлопок", внаслідок чого затряслися будинки та затремтіли вікна. Наразі з установки АВТ-11, яка призначена для розділення нафти на фракції та подальшої її переробки, йде вогонь.

За інформацією Telegram-каналу "Baza", площа пожежі складає 1000 квадратних метрів. Також зазначається, що постраждало двоє людей, одну з яких шпиталізували.

Пізніше джерело "112" повідомило, що постраждалими виявилися співробітники підприємства, вони отримали опіки. На місці події наразі працює 15 розрахунків пожежної охорони.