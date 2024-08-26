В Омську стався потужний вибух на нафтопереробному заводі
26 серпня 2024, 14:33
Фото: firtka.if.ua
За попередньою інформацією, вибухнула установка АВТ-11.
На Омському нафтопереробному заводі рф стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнула установка АВТ-11, наразі там триває масштабна пожежа.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути гучний "хлопок", внаслідок чого затряслися будинки та затремтіли вікна. Наразі з установки АВТ-11, яка призначена для розділення нафти на фракції та подальшої її переробки, йде вогонь.
За інформацією Telegram-каналу "Baza", площа пожежі складає 1000 квадратних метрів. Також зазначається, що постраждало двоє людей, одну з яких шпиталізували.
Пізніше джерело "112" повідомило, що постраждалими виявилися співробітники підприємства, вони отримали опіки. На місці події наразі працює 15 розрахунків пожежної охорони.
Водночас "Baza" повідомила, що під час вибуху на заводі одному постраждалому відірвало кінцівку, а в другого діагностували закриту черепно-мозкову травму та контузію, обоє перебувають у важкому стані.
Своєю чергою губернатор Омської області Віталій Хоценко заявив, що ситуація з пожежею на Омському нафтопереробному заводі перебуває "під контролем", наразі встановлюються причини такого інциденту.