В ООН назвали суму грошової допомоги постраждалим від війни українцям

Гуманітарні організації в Україні у 2022 році отримали понад 3 млрд доларів. За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), понад 1 млрд доларів з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Із загальної суми 727 млн доларів спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів - на проекти з охорони здоров'я та 234 млн доларів - на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них.

У 2022 році майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія.

Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною.

Нагадаємо, ООН офіційно підтвердила загибель 6826 цивільних в Україні через війну росії. Неофіційна цифра значно більша.