В ООН оцінили вартість відновлення України після війни

Відновлення зруйнованого росією оцінили у 411 млрд доларів. Перспективи економіки України залежать від здатності країни знайти ці кошти.

Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення рф, суттєво зросла.

Про це йдеться в доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи".

ООН оцінила необхідну для цього суму 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН. Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Як зазначають експерти ООН, торік економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури й скоротилася на 29,1%.

"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", – йдеться у доповіді.

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, природним надрам України внаслідок повномасштабного російського вторгнення завдано збитків на 10 трильйонів гривень. Але ці цифри лише попередні.