В ООН підтвердили, що росія катувала українців до смерті

Раду ООН з прав людини в Женеві сповістили про методи тортур та надали факти.

В ООН підтвердили, що росія застосовувала на тимчасово захоплених територіях України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв.

Про це пише Sky News із посиланням на заяву голови Комісії з розслідування ситуації в Україні Ерік Мозе.

Команда Мозе сповістив Раду ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур окупантами в районах, які вони контролюють, було масштабним і систематичним.

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що спричиняли смерть жертви", – сказав Мозе.

Зазначимо, що Мозе перебував у деокупованих регіонах України в Херсонській і Запорізький областях.

Він встановив, що тортури застосовувалися переважно в центрах ув’язнення, якими керує російська влада.

росія заперечує скоєння звірств або умисне завдавання шкоди цивільному населенню в Україні. Їй була надана можливість відповісти на звинувачення на засіданні Ради ООН, але жоден російський представник не прийшов.