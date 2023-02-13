В ООН підтвердили загибель 7199 цивільних в Україні

Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2023-го.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 199 випадків загибелі і 11 756 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії до України. Такими є дані організації за період від 24 лютого 2022 -го року і дотепер.

Так, з 1 по 12 лютого Управління верховного комісара ООН зафіксувало 59 випадків загибелі і 203 – поранення цивільних в Україні. В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – йдеться в повідомленні.

В доповіді йдеться, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.