Матеріали:
Теми:

В ООН підтвердили загибель в Україні 9444 цивільних через агресію росії

15 серпня 2023, 12:53
В ООН підтвердили загибель в Україні 9444 цивільних через агресію росії
Фото: Укрінформ
За даними ООН, серед загиблих – 545 дітей, серед поранених – 1156.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023-го.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – йдеться в повідомленні.

За даними ООН, від початку серпня їм вдалося підтвердити загибель 48 цивільних людей (зокрема двох дітей) і поранення 210 (серед них – 9 дітей).

ООНзагибліагресія рфвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється