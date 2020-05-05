В ООН порахували фінансові втрати людства від COVID-19

"Згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП), через пандемію коронавірусу в 2020 році люди по всьому світу зазнали збитків в розмірі $3,4 трлн. Всі країни (...) наразі знаходяться під великим тиском."

Населення світу у 2020 році внаслідок пандемії коронавірусу COVID-19 втратило 3,4 трлн доларів, пише "Економічна правда".

Джерело: голова 74-ї сесії Генасамблеї ООН, представник Нігерії Тіджані Мухаммад-Банді, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП), через пандемію коронавірусу в 2020 році люди по всьому світу зазнали збитків в розмірі $3,4 трлн. Всі країни (...) наразі знаходяться під великим тиском. Жодна країна світу самостійно не може вистояти проти таких труднощів. Ми хочемо спільними зусиллями перемогти пандемію COVID-19".

Деталі: Для цього, за словами Мухаммад-Банді, повинна бути створена нова, стійка система, яка припинить війни в різних країнах.

Нагадаємо, що ЄС готує допомогу для відновлення економіки України після пандемії