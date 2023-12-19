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В ООН розповіли, чи придатний Сектор Гази для життя

19 грудня 2023, 11:35
В ООН розповіли, чи придатний Сектор Гази для життя
Джерело: aljazeera
Протистояння триває вже третій місяць.

Сектор Гази стає непридатним для життя внаслідок бомбардувань Ізраїлю. Зруйновані будинки, школи, лікарні.

Про це пише The Independent.

За даними агентства супутникового аналізу UNOSAT, 18% інфраструктури Гази зруйновано. Це включає не менше 60% усіх одиниць житла та 50% усієї інфраструктури на півночі смуги. Йдеться про будинки, лікарні, школи, університети та мечеті.

Відомо, що наразі:

  • 77% лікарень Гази наразі не працюють;
  • 9 з 10 палестинців не їдять щодня;
  • понад 85%, близько 1,9 мільйона людей, було переміщено.

Своєю чергою, Армія оборони Ізраїлю запевняє, що її військові цілі полягають у викоріненні ХАМАСу для гарантії національної безпеки країни. У Цахалі стверджують, що бойовики використовують палестинських цивільних осіб як живий щит у лікарнях, будинках і школах. Ідею про те, що Ізраїль якимось чином "без розбору" здійснює килимові бомбардування Гази, ізраїльська влада відкидає.

Human Rights Watch, Amnesty International та різні представники ООН у своїх розслідуваннях дійшли висновку, що Ізраїль дотримується апартеїду – політики расової дискримінації. Проте Ізраїль категорично заперечує це твердження і називає його антисемітським.

За словами директорки Агентства ООН з надання допомоги та організації робіт наголосила: Газа стає непридатною для життя.

"Це навіть не можна порівняти з жодним із конфліктів, які мали місце в Газі. Тут не місце дітям, не місце людям. Вони живуть у пеклі", – підсумували в ООН.

 

ООНСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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