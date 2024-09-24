В ООН розповіли про катування українців в росії

Вони задокументували нові випадки катувань, скоєних російською владою проти цивільних та військовополонених в росії та на окупованих територіях

Для російської влади катування полонених є звичайною та прийнятною практикою, це робиться з почуттям безкарності.

Про це на 57-й сесії Ради з прав людини заявив очільник Комісії ООН з розслідування щодо України Ерік Мьосе.

Вони задокументували нові випадки катувань, скоєних російською владою проти цивільних та військовополонених в росії та на окупованих територіях. Більшість жертв - чоловіки.

"Ми зібрали докази сексуального насильства, яке застосовувалося як катування, переважно до чоловіків-жертв у місцях позбавлення волі, а також зґвалтувань жінок у селах, що перебувають під російським контролем", - сказав Мьосе.

За його словами, катування є широко розповсюдженим явищем та має систематичний характер. Члени комісії вказують на узгодженість практик у всіх місцях позбавлення волі та скоординоване використання персоналу російських служб. Ще однією спільною рисою є повторюване застосування сексуального насильства як форми катувань майже в усіх цих місцях несвободи.