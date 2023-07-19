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В ООН розповіли, як повинна закінчитись війна

19 липня 2023, 08:45
В ООН розповіли, як повинна закінчитись війна
Фото: Укрінформ
В ООН вважають, що у майбутньому Україна та росія повинні навчитись співіснувати.

Голова Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кереші розкритикував Раду безпеки ООН через відсутність реакції на війну росії проти України. Він наголосив, що цей орган не спромігся ухвалити жодної резолюції, тоді як Генасамблея видала 6 рішень. Кереші також вважає, що війна "повинна закінчитись суверенними Україною та росією". 

Про це пише "Укрінформ".

Чаба Кереші заявив, що Генасамблея ООН рішуче засудила війну росії та підтримала територіальну цілісність України. Тоді як відсутня реакція Радбезу загрожує світу. 

Він заявив, що через війну росії існує небезпека для світу в продовольчому аспекті, енергетичній безпеці, зміні клімату та впливу на природу. 

"Якщо бути зовсім відвертим, ця війна зовсім несумісна з реалізацією наших спільних цілей, яких ми сподіваємося досягти, щоб забезпечити виживання людства", - заявив голова Генеральної Асамблеї ООН. 

Він заявив, що відповідно до міжнародного права війна повинна закінчитись відновленням територіальної цілісності України. 

"Важливо, щоб усі визнали та погодилися, що Генеральна Асамблея й міжнародне співтовариство знають як істину, що ця війна, як і решта всіх інших воєн, закінчиться. І закінчиться вона суверенною і незалежною Україною і суверенною і незалежною росією", - заявив Кереші. 

Він додав, що Україні та росії у майбутньому доведеться співіснувати. 

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