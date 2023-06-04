В ООН стурбувалися забрудненням планети пластиком

Людство має можливість скоротити забруднення пластиком до вісімдесяти відсотків до 2040 року, але для цього діяти потрібно вже сьогодні.

Щороку людина виробляє понад 400 мільйонів тонн пластику, з якого третина використовується один раз і надалі не потрапляє на переробку. Щодня в океани, річки та озера потрапляє пластик обсягом у 2000 сміттєвозів.

Про це повідомляють Новини ООН.

"Забруднення спричиняє катастрофічні наслідки. Мікрочастинки пластику потрапляють у їжу, яку ми їмо, воду, яку ми п'ємо, та повітря, яким ми дихаємо", — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні "Дня довкілля".

Пластик, зазначив Гутерріш, виробляють із викопного палива – чим більше обсяг пластику, тим більше спалюється викопне паливо і тим гострішою стає кліматична криза.

Але людство має рішення, нагадав глава ООН. За його словами, минулого року світова спільнота почала переговори про укладення угоди, яка має обов'язкову юридичну силу, покликаної покласти край забрудненню пластиком.

"Це багатообіцяючий перший крок, — вважає Генеральний секретар, — але нам потрібно досягти участі всіх і кожного. Згідно з новою доповіддю Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), забруднення пластиком можна скоротити на 80 відсотків до 2040 року, якщо сьогодні забезпечити повторне використання, переробку, переорієнтацію та диверсифікацію в рамках відходу від використання пластику".