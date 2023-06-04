Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

В ООН стурбувалися забрудненням планети пластиком

04 червня 2023, 20:21
В ООН стурбувалися забрудненням планети пластиком
Фото: organic-news.com
Людство має можливість скоротити забруднення пластиком до вісімдесяти відсотків до 2040 року, але для цього діяти потрібно вже сьогодні.

Щороку людина виробляє понад 400 мільйонів тонн пластику, з якого третина використовується один раз і надалі не потрапляє на переробку. Щодня в океани, річки та озера потрапляє пластик обсягом у 2000 сміттєвозів.

Про це повідомляють Новини ООН.

"Забруднення спричиняє катастрофічні наслідки. Мікрочастинки пластику потрапляють у їжу, яку ми їмо, воду, яку ми п'ємо, та повітря, яким ми дихаємо", — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні "Дня довкілля".

Пластик, зазначив Гутерріш, виробляють із викопного палива – чим більше обсяг пластику, тим більше спалюється викопне паливо і тим гострішою стає кліматична криза.

Але людство має рішення, нагадав глава ООН. За його словами, минулого року світова спільнота почала переговори про укладення угоди, яка має обов'язкову юридичну силу, покликаної покласти край забрудненню пластиком.

"Це багатообіцяючий перший крок, — вважає Генеральний секретар, — але нам потрібно досягти участі всіх і кожного. Згідно з новою доповіддю Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), забруднення пластиком можна скоротити на 80 відсотків до 2040 року, якщо сьогодні забезпечити повторне використання, переробку, переорієнтацію та диверсифікацію в рамках відходу від використання пластику".

ООНзабруднення довкілля

Останні матеріали

Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється