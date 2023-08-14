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ПОЛІТИКА

В ООН відреагували на обстріли півдня України

14 серпня 2023, 18:52
В ООН відреагували на обстріли півдня України
Фото: Укрінформ
Сьогодні вночі росіяни вночі атакували Одеську область двома хвилями дронів та 8 ракетами "Калібр".

Від невибіркових обстрілів рф страждають мирні мешканці та цивільна інфраструктура України. Їхні удари також впливають на роботу гуманітарних організацій.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Вона зазначила, що цивільне населення та інфраструктура по всій Україні продовжують потерпати від невибіркових російських ударів.

"Мешканці півдня країни, у тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинуло й було поранено багато мирних мешканців, зокрема дітей. Удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій та нашу здатність допомагати постраждалим від наслідків війни", - зазначила вона.

Браун додала, що у п'ятницю колеги з громадської організації ADRA були змушені припинити розподіл життєво необхідної допомоги після того, як їхній склад та автомобілі були пошкоджені внаслідок обстрілу Херсонської області.

"Мирні мешканці та цивільна інфраструктура повинні бути захищені: вони не мають бути мішенню", - наголосили в ООН.

російські військові завдали масованого обстрілу по населених пунктах Херсонської області 13 серпня. Зокрема, вони поцілили у багатоповерхівку в Херсоні.

Сьогодні вночі росіяни вночі атакували Одеську область двома хвилями дронів та 8 ракетами "Калібр". Сили ППО знищили всі 15 "Шахедів" та 8 ракет. Проте уламки пошкодили гуртожиток у центрі Одеси та супермаркет, постраждали три людини.

війнаООНобстрілирф тероризм

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