В ООН вперше офіційно визнали українських моряків у Росії військовополоненими

Українські моряки, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки після обстрілу українських суден, повинні вважатися військовополоненими.

"УВКПЛ зауважує, що, керуючись нормами міжнародного гуманітарного права (Ст. 4(А)(1) і 4(А)(4) Третьої Женевської конвенції та ст. 43 і 44 Додаткового протоколу І), 24 затриманих членів екіпажів можна вважати військовополоненими і такими, що знаходяться під захистом Третьої Женевської конвенції. У будь-якому разі вони повинні користуватися статусом військовополоненого доти, поки компетентний трибунал не ухвалить іншого рішення. УВКПЛ нагадує, що з військовополоненими, зокрема, повинні поводитися гуманно, захищати їх від актів насильства чи залякування і надавати їм необхідну медичну допомогу", – йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини, інформує "Європейська правда".

Документ опублікований цього тижня і в ньому викладається ситуація з правами людини в Україні у період з 16 листопада 2018 року до 15 лютого 2019 року. Звіт укладений англійської мовою, але також перекладений українською.

"OHCHR notes that based on the provisions of international humanitarian law, 119 the 24 detained crew members could be considered as prisoners of war and protected by the Third Geneva Convention", – йдеться в англомовному тексті.

Таким чином, УВКПЛ стала першою міжнародною організацією, яка визнала захоплених українських моряків військовополоненими.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.