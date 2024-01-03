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В ООН закликають Україну та росію до деескалації у війні

03 січня 2024, 13:15
В ООН закликають Україну та росію до деескалації у війні
Фото: Укрінформ
В Україні та росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни.

Про це повідомляє пресслужба Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

За словами Тюрка, в Україні та росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

"Десятки мирних жителів убиті в Україні та росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти", - наголосив верховний комісар ООН.

Він закликав росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні 29 грудня 2023 року й закликав москву "негайно" припинити атаки.

Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.

 

 

ООНконфліктвійна в Україніросія окупанти

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