В ООН закликають Україну та росію до деескалації у війні

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни.

Про це повідомляє пресслужба Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

За словами Тюрка, в Україні та росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

"Десятки мирних жителів убиті в Україні та росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти", - наголосив верховний комісар ООН.

Він закликав росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні 29 грудня 2023 року й закликав москву "негайно" припинити атаки.

Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.