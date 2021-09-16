ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВерховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала уряди країн світу запровадити мораторій на використання технологій на основі штучного інтелекту, що становлять серйозну загрозу для прав людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ООН закликають запровадити мораторій на штучний інтелект
Країни повинні заборонити використання додатків на основі штучного інтелекту, які не відповідають міжнародному праву у галузі прав людини
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє AP.
За її словами, країни повинні заборонити використання додатків на основі штучного інтелекту, які не відповідають міжнародному праву у галузі прав людини.
Зокрема, йдеться про технології з розпізнавання обличчя, які відстежують людей у громадських місцях.
Зазначається, що Бачелет не закликає світ до повної заборони технології з розпізнавання облич, але зауважила, що уряди повинні припинити сканувати частини людського тіла у режимі реального часу, допоки вони не продемонструють, що технологія не дискримінує та відповідає стандартам конфіденційності та захисту даних людей.
Як повідомлялося, Єврокомісія розробила та оприлюднила пропозиції до регуляторних правил, які мають створити умови для безпечного та етичного використання штучного інтелекту в інтересах громадян Євросоюзу.
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