В ООН засудили атаку дронами у Татарстані

Речник генсека закликав припинити "напади на цивільне населення та інфраструктуру".

В Організації Об’єднаних Націй засудили удари по заводу з виробництва "Шахедів" та НПЗ у Татарстані 2 квітня.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу, відповідаючи на прохання російського пропагандиста прокоментувати "удар по об’єктах у Татарстані".

Дюжаррік сказав, що ООН виступає проти таких атак.

"Ми виступаємо проти й закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру", – висловився речник генсека організації.

Нагадаємо, 2 квітня безпілотники атакували два об'єкти в Татарстані, які живлять російську військову машину: завод у Єлабузі з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" та нафтопереробний завод "Танеко" в Нижньокамську. Джерела в ГУР повідомили про значні руйнування виробничих потужностей.