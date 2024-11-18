Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ООН засудили російські удари по Сумах та Одесі

18 листопада 2024, 20:53
В ООН засудили російські удари по Сумах та Одесі
Мирні жителі та цивільна інфраструктура не мають зазнавати ударів.
Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале рішуче засудив удари збройних сил рф по Сумах та Одесі.
 
Про це ідеться у пресрелізі представництва ООН в Україні.
 
"Унаслідок неприйнятних ударів збройних сил російської федерації вчора ввечері та сьогодні вдень у містах Суми та Одеса загинули й дістали поранення десятки мирних жителів, зокрема діти. Через обстріли житлових кварталів були вибиті тисячі вікон, при цьому температура стрімко знижується", — наведено слова Шмале в пресрелізі представництва ООН в Україні на сайті в понеділок.
 
Він наголосив, що ці обстріли послідували за масштабними ударами по енергетичній інфраструктурі у вихідні. Через це у всій країні вразливі мирні жителі залишилися без електроенергії і зіткнулися з перебоями таких основних послуг, як водопостачання та опалення.
 
"Мирні жителі та цивільна інфраструктура захищені нормами міжнародного гуманітарного права і не мають зазнавати ударів. Наближається трагічна дата — 1 000 днів з моменту ескалації бойових дій, а нестерпні страждання народу України тільки посилюються. Визнаючи незламну рішучість жителів України подолати важкі випробування, міжнародне співтовариство має продовжувати підтримку, що має вирішальне значення для надання життєво необхідної допомоги", — наголосив Шмале.
ООНвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 22:32
Кінець
Політика
Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 14:42
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Політика
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 11:51
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Політика
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 08:44
Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 09:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється