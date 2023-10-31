В ООН зробили різку заяву щодо атак Палестини

В організації заявили про те, що ситуація ускладнюється.

Очільник агентства ООН у справах палестинських біженців Філіп Лаццароні заявив під час екстреного засідання, що "негайне припинення вогню стало питанням життя і смерті для мільйонів", звинувативши Ізраїль у "колективному покаранні" палестинців і примусовому переміщенні цивільного населення.

Про це пише Іndependent.co.uk.

Філіп Лаццароні попередив, що подальше порушення громадського порядку після пограбування складів агентства палестинцями, які шукають продовольство та іншу допомогу, зробить неможливим подовження роботи ООН у Газі.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров’я Гази, понад 8300 людей було вбито – 66% з них жінки та діти – і десятки тисяч отримали поранення.

Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел зазначає, що загинули понад 3400 дітей і понад 6300 отримали поранення.

"Це означає, що понад 420 дітей гинуть або отримують поранення в Газі щодня – цифра, яка повинна вразити кожного з нас до глибини душі", – сказала вона.

Тим часом, Ізраїль заявив, що не погодиться на припинення бойових дій чи вогню, повідомляє Sky News.

Нетаньяху назвав Хамас варварами, які прагнуть знищити все, чим дорожить Ізраїль, і сповістити світ страху і темряви.

"Це поворотний момент. Поворотний момент для лідерів і країн. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, сповнене надій і обіцянок, або здатися тиранії і терору", - сказав він.

Нетаньягу уточнив, що Ізраїль битиметься. Він також додав, що Хамас використовуватиме живі щити і ховатиметься в підвалах лікарень, і що угруповання не дає змоги цивільним особам покинути райони, яких Ізраїль закликав евакуюватися.

Очільник уряду Ізраїлю додав, що Біблія говорить, що є час миру і час війни. З його слів, настав час війни.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи Хамас атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.