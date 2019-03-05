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В ООС тренувалися нищити ворога в повітрі, - ВІДЕО

"З метою максимального наближення умов навчань до бойових в якості противника виступили наші військові льотчики"
В зоні проведення Операції об’єднаних сил відбулись тактичні навчання з протиповітряної оборони.
В ООС тренувалися нищити ворога в повітрі, - ВІДЕО Фото: zi.dn.ua

Відзначається, що у тренуваннях взяли участь дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичних угрупувань ООС. Про це повідомляє прес-служба ООС.

"З метою максимального наближення умов навчань до бойових в якості противника виступили наші військові льотчики", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, навчання проводились для підвищення ефективності системи протиповітряної оборони, вдосконалення практичних навичок бойових обслуг та розрахунків під час відпрацювання повітряних цілей, організації протиповітряного бою в загальній системі протиповітряної оборони.

В ході занять службовці відпрацювали несення бойового чергування, знищення порушників повітряного простору, відбиття удару повітряного противника, прикриття підрозділу під час переходу в наступ, знищення повітряних цілей.

У штабі зазначають, що з усіма завданнями учасники навчань впорались на відмінно.

Нагадаємо, напередодні прес-центр ООС відзначив повернення бойовиків до тактики "кочуючих батарей", коли вогонь по позиціях української армії ведеться під прикриттям житлової забудови.

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03 05 2019 14:59
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