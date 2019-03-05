В ООС тренувалися нищити ворога в повітрі, - ВІДЕО
Відзначається, що у тренуваннях взяли участь дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичних угрупувань ООС. Про це повідомляє прес-служба ООС.
"З метою максимального наближення умов навчань до бойових в якості противника виступили наші військові льотчики", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу ООС, навчання проводились для підвищення ефективності системи протиповітряної оборони, вдосконалення практичних навичок бойових обслуг та розрахунків під час відпрацювання повітряних цілей, організації протиповітряного бою в загальній системі протиповітряної оборони.
В ході занять службовці відпрацювали несення бойового чергування, знищення порушників повітряного простору, відбиття удару повітряного противника, прикриття підрозділу під час переходу в наступ, знищення повітряних цілей.
У штабі зазначають, що з усіма завданнями учасники навчань впорались на відмінно.
Нагадаємо, напередодні прес-центр ООС відзначив повернення бойовиків до тактики "кочуючих батарей", коли вогонь по позиціях української армії ведеться під прикриттям житлової забудови.
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