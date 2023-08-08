В ОП анонсували перші угоди про гарантії Україні
Перші угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО будуть укладені до кінця року. Такі гарантії передбачені Спільною декларацією на саміті Альянсу у Вільнюсі.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба ОП.
За його словами, вже розпочато переговори зі США щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.
"Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться", - сказав він.
Єрмак висловив сподівання, що "перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року".
"Ці гарантії безпеки - як ППО проти майбутньої світової війни", - зазначив він.
Нагадаємо, що схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.