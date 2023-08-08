В ОП анонсували перші угоди про гарантії Україні

Ці гарантії безпеки Україні – як ППО проти майбутньої світової війни, зазначив Андрій Єрмак.

Перші угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО будуть укладені до кінця року. Такі гарантії передбачені Спільною декларацією на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба ОП.

За його словами, вже розпочато переговори зі США щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

"Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться", - сказав він.

Єрмак висловив сподівання, що "перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року".

"Ці гарантії безпеки - як ППО проти майбутньої світової війни", - зазначив він.

Нагадаємо, що схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.