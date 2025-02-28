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В ОП розкрили деталі візиту Зеленського у США

28 лютого 2025, 11:51
В ОП розкрили деталі візиту Зеленського у США
Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.
Візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів 28 лютого почнеться із зустрічі з сенаторами, після чого він поїде на зустріч з Дональдом Трампом.
 
Про це повідомили в Офісі президента України.
 
Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.
 
Після того він вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.
 
На 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.
 
Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" –  Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.
 
Далі Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.
Офіс Президентавійна в Україніросія окупанти

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