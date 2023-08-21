Матеріали:
Теми:

В ОП сподіваються погодити спецтрибунал за злочин агресії рф до кінця року

21 серпня 2023, 20:48
В ОП сподіваються погодити спецтрибунал за злочин агресії рф до кінця року
Фото: прес-служба МЗС
У вересні в Гаазі має відбутись наступне засідання координаційної групи, до якої входить 38 країн, і де обговорюватиметься формат спецтрибуналу.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що формат створення спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України може бути визначений до кінця року.

Про це Смирнов заявив журналістам у Києві в кулуарах міжнародної конференції "Міжнародний трибунал за злочин агресії проти України", передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що на розгляді перебувають три моделі: на основі рішення Генеральної асамблеї ООН, який Україна вважає найбільш правильним; на основі багатостороннього договору; і так званий гібридний трибунал, який функціонуватиме на основі української судової системи і проти якого виступає Україна.

"Ключова причина – під час воєнного стану створення такого суду потребуватиме змін до Конституції. Це зробити буде неможливо", – пояснив він.

За його словами, переговори щодо формату майбутнього трибуналу в рамках роботи координаційної групи перебувають на стадії "битви аргументів".

"Є різні інші компромісні версії, про які ми наразі не можемо вам говорити, вони поки що є дипломатичною таємницею, ми їх обговорюємо за зачиненими дверима, але ми хочемо вже йти до фіналізації домовленостей із ключовими партнерами стосовно моделі та роботи трибуналу",  – підсумував заступник голови ОП.

трибуналвійна в Україніросія окупантизлочини рф

Останні матеріали

Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 00:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Бізнес & Фінанси
Швейцарія – новий рай для відмивання грошей. Прокуратура і суди в долі – розслідування Вадима Клейнера
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 16:27
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Політика
Історія зради: команда Байдена продовжує переговори про Україну без України – Гаррі Каспаров. Частина 2
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 12:06
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
TAURUS та ATACMS замість Х-55. Чому Захід морально зобов'язаний надати Україні ракети – Welt
Переклад iPress – 18 серпня 2023, 08:45
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Політика
Україна бореться за виживання. То чому ж союзники нервують через надання їй зброї? – Еліот Коен
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 14:47
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється