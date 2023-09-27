В ОП відреагували на "повернення" ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" закінчилася разом із ліквідацією ватажка Євгена Прігожина та командира Дмитра Уткіна, зазначив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "медійний" ефект повернення вагнерівців на схід України вищий за реальне значення цієї події.

Про це Подоляк написав в Telegram.

"Щодо "повернення ПВК Вагнер на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК Вагнер більше не існує. Вона закінчилася разом із ліквідацією Пригожина та Уткіна, рейдерством структури групою Шойгу – Герасимова та зачищенням керівного складу організації. Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів росії – або підписали контракт з МО рф і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на бахмутському напрямку",- повідомив Подоляк.

На його думку, ворог мав на меті "ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку".

Нагадаємо, 22 вересня з'явилася інформація, що "вагнерівці" начебто прибули до зони бойових дій у Херсонській області. При цьому подробиці були не відомі, бо ця інформація – під грифом "Секретно".