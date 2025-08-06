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В ОП відреагували на візит Віткоффа в москву

06 серпня 2025, 18:34
В ОП відреагували на візит Віткоффа в москву
Фото: Getty Images
У Зеленського не вірять, що кремль зможе повернути втрачену прихильність Трампа.
Візит до москви спеціального посланця США Стіва Віткоффа нічого не змінить принципово у російсько-українській війні, бо росія не здатна запропонувати прийнятних рішень.
 
Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
 
Він наголосив, що путін не відмовився від своїх претензій на Україну і має намір продовжувати агресію.
 
"путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета - виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також домогтися м’якшої риторики адміністрації Трампа і зменшення уваги США до війни", - пояснив Подоляк.
 
Метою кремля на найближчу перспективу є зменшення обсягів західної допомоги Україні, вважає радник голови ОП. Разом з тим Подоляк переконаний, що Дональд Трамп розуміє тактику кремля і вже не піде на значні поступки.
 
Подоляк не виключає, що кремль спробує повернути прихильність Білого дому певними економічними пропозиціями, на кшталт відкриття доступу до проектів з видобутку російських нафти й газу. Але радник голови ОП має сумніви, що президент США клюне на цю наживку.
 
Сьогодні Ж президент Володимир Зеленський проведе телефонну розмову із американським лідером Дональдом Трампом. 
 
За інформацією джерела, розмова буде присвячена підсумками сьогоднішнього візиту Стіва Віткоффа до москви.
Офіс Президентавійна в Україніросія окупанти

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